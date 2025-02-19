'Medyadaki olumsuz haberler çocuklarda kalıcı travmalara neden olabilir'

Uzman Pedagog Hande Naziksoy, çocukların medyada olumsuz yönde çıkan haberlerden dolayı travmatik etkiler yaşayabileceğini söyledi. Çocukların bu durumdan etkilenmesinin en aza indirilmesi gerektiği hakkında konuşan Naziksoy," Maalesef gündemden kurtulmak gibi bir şansımız olmuyor. Doğal afetler olsun, yangınlar olsun, çocuk istismarı, çocuk kaçırma veya cinayet konuları aslında hepimizi ilgilendiren konular. Gündemde ve hepimizi etkileyen, derinden yaralayan konular oluyor. Zaten yetişkin olarak bunu yönetmemiz zorken, çocuklar bu konuda aslında travmatize oluyolar. Güven duyguları yıpranıyor, kaygıları artıyor, hatta bu ilerideki yetişkinlik döneminde de kaygı bozukluğuna yol açabiliyor. Tabii ki onu medyatik kısımlardan koruyamayız, mutlaka bir erişim sağlanıyor. Erişim sağlanmasa bile arkadaş ortamında buna denk geliyorlar. Bu gibi durumlarda ebeveynlerin mutlaka çocuklarını duymaları gerekiyor. Yani 'üzerini kapatmayın, yok böyle bir şey, sen yanlış duymuşsun' tarzında değil, de daha çok 'Doğru söylüyorsun, böyle şeyler yaşandı, bunu da sen duymuşsun ama aslında biliyor musun, bunu daha iyi yönetebilmek için' örneğin doğal afetten bahsedeyim, bunun için ne yapabiliriz, kendimizi nasıl korumaya alabiliriz? Veya yangın olduğu zaman ne yapabiliriz? Ya da birisi seni rahatsız ediyorsa ne yapabiliriz?' gibi konulara değinerek çocuğun güven algısını yükseltip, aileyle her şeyi konuşabileceklerini anlatmaya çalışmak onlar için en büyük avantaj olacaktır" şeklinde konuştu.

Öte yandan çocuğa ulaşmak ve aileye rehberlik edilmesi gerektiğini belirten Naziksoy, “Bu konuda hem devlet tarafından destekler hem de özel kuruluşlar var. Burada bir uzmanın yapacağı en güzel şey aslında çocuğa ulaşmak ve aileye rehberlik edebilmesi için rehberlik etmesidir. Ben böyle söylemeyi seçiyorum çünkü ebeveyn çocuğa nasıl ulaşması gerektiğini bildiğinde, çocuk zaten ister istemez bir güven algısı oluşturuyor. Burada çocuk psikiyatristleri, pedagoglar, psikologlar alanda zaten aktif faaliyet gösteriyorlar" diye konuştu.