Hak Yayınları 7. Kayseri Kitap Fuarı'nda

37 yıldır İstanbul'da faaliyet gösteren Hak Yayınları her sene olduğu gibi bu sene de elliden fazla yerli ve yabancı İslami eserleri ile Kayseri Kitap Fuarı'ndaki yerini alarak 20 Ekim Pazar gününe kadar okurları ile buluşmaya devam edecektir.