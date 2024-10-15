Hak Yayınları 7. Kayseri Kitap Fuarı'nda
1987 yılından bu yana İstanbul'da faaliyet gösteren İslami eserler yayıncılığı yapan Hak yayınları Kayseri 7. Kitap Fuarı'nda yerini aldı.
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