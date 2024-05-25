Hakan Alp, Kentsel Dönüşüm Başkanı olarak atandı

Geçtiğimiz yıl kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na, Kayserili Hakan Alp Cumhurbaşkanlığı tarafından başkan olarak atandı.

Hakan Alp, Kentsel Dönüşüm Başkanı olarak atandı
Kayseri GündemEditör

Resmi Gazete’de yer alan karar ile birlikte Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nda açık bulunan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na Hakkı Alp, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’ne Bedri Sinan Gül, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’ne ise Sezayi Köse atandı. Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

HAKAN ALP KİMDİR?

Hakkı ALP, 1986 yılında Kayseri'de doğdu.

2009 : Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

2009-2010 : Ankara 'da bir mühendislik firmasında Harita ve Kamulaştırma Sorumlusu olarak çalıştı.

2011-2012 : Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde Harita Biriminde görev yaptı.

2012: Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığında Harita Mühendisi olarak çalışmaya başladı.

2014: Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürü ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü olarak görev yaptı.

2015: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığına atandı.

2023: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı

Hakkı ALP evli ve bir çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir..

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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