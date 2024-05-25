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Kardeşinin kimliği ile gizlenmeye çalıştı kriminal gerçeği ortaya çıkardı

Kayseri'de kardeşinin kimliğini kullanarak gerçek kimliğini gizlemeye çalışan ve 36 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kardeşinin kimliği ile gizlenmeye çalıştı kriminal gerçeği ortaya çıkardı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de kardeşinin kimliğini kullanarak gerçek kimliğini gizlemeye çalışan ve 36 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Kayseri Çocuk İlamat Masası tarafından Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.O., yapılan fiziki takip sonucu yakalanırken, kardeşi K.O.’nun kimliğini kullanarak gerçek kimliğini gizlemeye çalıştı. Kriminal Şube Müdürlüğü tarafından parmak izi alınmasının ardından şahsın C.O. olduğu kesinleşirken, Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile Kasten Yaralama suçundan ve Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararı ile Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.

36 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan C.O., gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

İHA
Kayseri Gündem

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