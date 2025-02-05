Hakkında dava açılan eski Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adsız, iddialara cevap verdi

Hakkında ‘mal beyanına mukavemet’, ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından dava açılan Mustafa Adsız'ın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya müştekiler Y.E. ve G.Ö. katılmadı. Tutuksuz sanık M.A. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuksuz yargılanan M.A., “İddianamede geçen 600 Bin TL, 2008’de İl Özel İdare’de iken promosyon alınan bankadan birazını personele dağıttık. Bir kısmı ile de o valilik için makam aracı alındı. Ona da takipsizlik kararı verildi. Genel Sekreter’in harcama yetkisi yok. O dönem müfettiş de inceledi. Ben bu iftiraların sonucunu kime soracağım. Müştekilerden G.Ö.’nün çoğu bilgisi kişisel verim. O bunları nasıl ediniyor. Aldığım kooperatif evinin müşteki ile ne alakası var. Ben geçmişte görev ve yetkimi kullanarak kimsenin sertbest kalmasını sağlamadım. Şirketi aldıktan sonra kar elde ettim şirket hacmi büyüdü onu da mal beyanında gösterdim. Madem öyle gidin sözleşmenin taraflarından şikayetçi olun. Tanıktan neden şikayetçi oluyorsunuz. Müştekilerden G.Ö. taraf tarafı olmadığı halde bile şikayetçi oluyor. Beyan edilmemiş 1 liram yok. Bana yapılan haysiyet cellatlığıdır” diye konuştu.

Müştekilerden G.Ö’nün avukatı ise, “G.Ö. şirketlerde ortaktı. Ortaklığı son buldu. Zarar gördü” dedi.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.