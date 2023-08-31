Halı yıkama fiyatlarına zam geldi

Kayseri Halıcılar Esnaf Odası tarafından güncellen tekstil ürünleri ve halı yıkma fiyat tarifesi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nce (KESOB) kabul edildi. Geçim endeksleri ve girdi fiyatları dikkate alınarak belirlenen fiyatlar kapsamında makine halısı metrekare yıkama fiyatı 35 lira, makine yün halısı metrekare yıkama fiyatı ise 40 lira oldu.

Kayseri Halıcılar Esnaf Odası tarafından açıklanan fiyat listesine göre;

Makina Halısı (m²) 35 lira

Makine Yün halısı (m²) 40 lira

İpek Akrilik halı (m²) 50 lira

Halifleks (m²) 40 lira

Deri halı (m²) 50 lira

El dokuma kilim (m²) 50 lira

Isparta halısı (m²) 50 lira

Yahyalı halısı (m²) 50 lira

Bünyan halısı (m²) 75 lira

Tek kişilik yün yorgan (m²) 200 lira

Çift kişilik yün yorgan (m²) 250 lira

Battaniye tek kişilik (m²) 150 lira

Battaniye çift kişilik (m²) 200 lira

Stor perde (m²) 75 lira

Zebra perde (m²) 85 lira

Kanepe (m²) 250 lira

Standart koltuk takımı (m²) 750 lira