Halı yıkama fiyatlarına zam geldi

 Kayseri'de tekstil ürünleri halı, kilim, halifleks, koltuk, perde, yorgan ve battaniye metrekare yıkama fiyatlarına zam geldi.

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  • 31.08.2023 13:56
  • Güncelleme: 31.08.2023 13:56
Halı yıkama fiyatlarına zam geldi

Kayseri Halıcılar Esnaf Odası tarafından güncellen tekstil ürünleri ve halı yıkma fiyat tarifesi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nce (KESOB) kabul edildi. Geçim endeksleri ve girdi fiyatları dikkate alınarak belirlenen fiyatlar kapsamında makine halısı metrekare yıkama fiyatı 35 lira, makine yün halısı metrekare yıkama fiyatı ise 40 lira oldu. 
Kayseri Halıcılar Esnaf Odası tarafından açıklanan fiyat listesine göre;
Makina Halısı (m²) 35 lira
Makine Yün halısı (m²) 40 lira
İpek Akrilik halı (m²) 50 lira
Halifleks (m²) 40 lira
Deri halı (m²) 50 lira
El dokuma kilim (m²) 50 lira
Isparta halısı (m²) 50 lira
Yahyalı halısı (m²) 50 lira
Bünyan halısı (m²) 75 lira
Tek kişilik yün yorgan (m²) 200 lira
Çift kişilik yün yorgan (m²) 250 lira
Battaniye tek kişilik (m²) 150 lira
Battaniye çift kişilik (m²) 200 lira
Stor perde (m²) 75 lira
Zebra perde (m²) 85 lira
Kanepe (m²) 250 lira
Standart koltuk takımı  (m²) 750 lira

1ha

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