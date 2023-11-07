Hamas Lideri Halid Meşal, 5 Açıdan Aksa Tufanını Değerlendirdi

Halid Meşal, 7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı'nın 5 alanda ilan edilen büyük bir operasyon olduğunu belirterek bu 5 tufanı açıkladı:

1. Askeri Tufan

İşgalci İsrail Ordusuna yönelik başlatılan ve devam ettirilen askeri operasyonlar. Mücahidlerimiz cephede İşgalci askerlere karşı cesurca ve kahramanca savaşarak işgalcilere ağır bedeller ödettiriyorlar.

2. Halk Tufanı

Halkımızın, direnişine olan bağlılığı ve kurtuluş mücadelesindeki azmi ve kararlılığı. Bununla beraber İslam ülkelerinin halklarının, İsrail ve destekçilerinin büyükelçilikleriyle konsolosluklarının önlerinde ve meydanlarda gerçekleşen protesto ve Filistin halkına destek mitingleri. İslam halklarının ve vicdan sahiplerinin kızgınlıklarını ve öfkelerini haykırmalarını istiyoruz.

3. Mali Tufan

İnsani Yardım alanında hem kahraman mücahidlerimizin hem de fedakâr Filistin halkının ihtiyaçlarının karşılanması için, en önemlisi de Özgür Mescidi Aksa hedefine ulaşmak için Direnişin devamlılığı sağlamak adına, İslam Ümmetinin direnişe maddi desteğinin devam etmesini sağlamak. İslam ülkelerinin halklarını direnişe mali destek olmaya çağırıyoruz. Gazze'ye yardım ulaştırabiliyoruz.

4. Siyaset Tufanı

Arap ülkeleriyle diğer İslam ülkelerinin İsrail'e karşı küresel ölçekte siyasi arenada mücadele etmeye çağırıyoruz.

5. Medya Tufanı

İslam ülkelerinin şerefli halklarını ve vicdan sahibi özgür ruhlu insanları, klasik medya ve sosyal medya mecralarında, Filistin halkının haklı mücadelesini duyurmaya ve İşgalci Siyonist Terör Örgütünün gerçek yüzünün açığa çıkması için mücadele etmeye çağırıyoruz.

Filistin halkının haklı mücadelesini her mecrada duyurmak ve savaş meydanlarında mücahidlerimizin yazdığı kahramanlık destanlarını, işgal ordusunun perişanlığını ve askeri acziyetini tüm dünyaya duyurmak için harekete geçin.