Hamas pusuya düşürdü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanını başlattı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddeti 25. gününde de artarak devam ediyor.

İSRAİL TUGAYI HAMAS'IN PUSUSUNA DÜŞTÜ

Filistinli kaynaklara göre, Gazze’de kara operasyonu yapan Givati Tugayı askerleri, Hamas pususuna düştü.

Bazı kaynaklar iki ayrı pusudan ve ağır kayıplardan bahsederken İsrail’de hükümete yakınlığı ile bilinen Kanal 14’ün askeri muhabiri Hallel Bitton Rosen, Givati için kullanılan renk koduna atıfta bulunarak “mor kan kaybediyor” dedi.

İSRAİL KAYNAKLARI: GAZZE ŞERİDİNDE ÇOK TEHLİKELİ BİR OLAY YAŞANDI

İsrail Kaynaklarından gelen habere göre ise, "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı."

Sansür nedeniyle ayrıntıların yayınlanmamasına izin verilmeyeceği belirtilen haberde, "Ordudaki askerlerimiz için lütfen dualarınızı yoğunlaştırın." ifadeleri yer aldı.

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜNDEN UYARI

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail basınına 'susun' mesajı verip, "Söylentileri yaymayın, gerekli açıklamayı biz yaparız." ifadelerini kullandı.