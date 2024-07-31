Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da uğradığı suikastte şehit edildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran’da uğradığı suikastte öldürüldü.

İsmail Haniye İran Cumhurbaşkanı'nın seçilmesini tebrik etmiş ve dini lider Hamaney'le görüşmüştü.

Hamas, İsmail Haniye'nin gece kaldığı konutun bombalı saldırıya uğraması sonucu siyonist suikastle şehit olduğunu açıkladı.

Hamas'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla*

"Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Aksine onlar diridirler ve Rableri katında rızıklanmaktadırlar."

İslamî Direniş Hareketi Hamas, büyük Filistin halkımıza, Arap ve İslam ümmetine ve tüm özgür dünyaya, kardeş, lider ve mücahid şehit İsmail Haniyeh'in şehadetini duyurur. Kendisi, İran'ın yeni cumhurbaşkanının yemin törenine katılmasının ardından Tahran'daki ikametgâhına düzenlenen hain bir Siyonist saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir.

"Şüphesiz biz Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz."

"Bu, bir cihaddır, ya zafer ya da şehadet."

İslamî Direniş Hareketi - Hamas

Çarşamba: 25 Muharrem 1446 H

Miladi: 31 Temmuz 2024