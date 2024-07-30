Asansör boşluğuna düşerek can veren 17 yaşındaki genç işçinin cenazesi defnedildi
Talas İlçesi'nde bulunan bir inşaatın asansör boşluğundan düşmesi sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki işçi defnedildi.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bir inşaatta meydana geldi. Samet A., 15 katlı inşaatın 2’nci katında çalıştığı esnada asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kurtarılamayan talihsiz gencin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Samet A.’nın cenazesi otopsiden sonra ailesine teslim edildi. İnşaat işçisinin cenazesi Hulusi Akar Camii’nde kılınan namazın ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi.