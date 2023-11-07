Hamas, Siyonist Rejime ait 100'den fazla askeri aracı imha etti

İzzettin Kassam Tugaylarının, Siyonist rejimin Gazze'ye yaptığı kara saldırıları ile ilgili verdirdikleri kayıpları, Hamas paylaşmaya devam ediyor.

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  • 07.11.2023 17:12
  • Güncelleme: 07.11.2023 17:12
Hamas, Siyonist Rejime ait 100'den fazla askeri aracı imha etti

Önemli Hatırlatma başlığıyla Hamas kaynaklarından yapılan açıklama şu şekilde:

'Mücahid Kardeşlerimizin, Gazze'ye yönelik kara harekatında işgal güçlerine karşı gerçekleştirdiği pusu ve saldırılarda, siyonist İsrail ordusu çok ağır kayıplar veriyor.

Kara harekatının başladığı günden şu ana kadar aralarında tank, zırhlı personel taşıyıcı ve paletli buldozerin olduğu 100'den fazla askeri araç imha edildi, çok sayıda işgalci asker etkisiz hale getirildi.

Siyonist İsrail, hastane, okul, ambulans, mülteci kampı vb lokasyonlara saldırılarını arttırarak sivil halkı katlederek dikkatleri savaş meydanından farklı alanlara çekerek sahadaki askeri acziyetini ve başarısızlığını örtmeye çalışıyor.

Bu nedenle, Direniş Hareketlerinin Siyonist İsrail Ordusuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonların haberlerinin paylaşılması, cephede İşgalci askerlerin yaşadığı hezimetin gündeme getirilmesi önem arz etmektedir.

Siyonist İsrail, Aksa Tufanı operasyonu ile yeşeren özgürlük umutlarını ve zafere olan inancı, sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamlarla ve soykırımla söndürmeye, İslam ümmetinde acziyet ve yenilgi psikolojisi oluşturmaya çalışmaktadır 

Özgür Mescidi Aksa'da arabıyla, acemiyle dünyanın en ücra köşelerinden gelen müslüman kardeşlerimizin özgürce namaz kılabilmeleri için Filistin Halkı olarak hepimizin kurban verilmesi gerekiyorsa, halkımız asla bundan geri durmayacaktır

Şehidler, zafere giden yolda yolumuzu aydınlatan meşalelerdir, 

Hamas İslami Direniş Hareketi'

Haber Merkezi

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