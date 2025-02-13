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HAMAS'tan Küresel Eylem Çağrısı: 'Filistin için kıyam vakti'

Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS), ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etmek için dünya çapında geniş katılımlı kitlesel protesto mitingleri düzenleme çağrısı yaptı.

HAMAS'tan Küresel Eylem Çağrısı: 'Filistin için kıyam vakti'

Bu kapsamda 15 Şubat Cumartesi günü öğle namazından sonra Kayseri Cumhuriyet Meydanında, Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından ‘Filistin için kıyamdayız’ konulu bir basın açıklaması yapılacak.

HAMAS'tan Küresel Eylem Çağrısı

HAMAS, 14, 15 ve 16 Şubat tarihlerinde dünya çapında geniş katılımlı kitlesel protesto mitingleri düzenleme çağrısı yaptı. HAMAS'tan yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızı, Arap ve İslam dünyasını ve dünyanın özgür halklarını, Filistinli halkımızı topraklarından çıkarma planlarını reddetmek için dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde ve meydanlarda dayanışma yürüyüşleri ve etkinlikleri düzenlemeye çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Protesto Programı ve Çağrılar

HAMAS, cuma, cumartesi ve pazar günlerinde dünya çapında geniş katılımlı kitlesel protesto mitingleri düzenlemeye çağrıldı. Açıklamada, israilin ve destekçilerinin talebi doğrultusunda uygulanmak istenen zorla yerinden etme planına karşı küresel bir eyleme dönüşmesi gerektiği vurgulandı.

HAMAS Küresel Eylem Çağrısı: 'Filistin için kıyam vakti'
 

Haber Merkezi

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