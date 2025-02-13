Ramazan'ın Müjdecisi Berat Kandili idrak edildi

### Kayseri'de Hunat Camisi'nde Berat Kandili Programı

Kayseri'de akşam namazının ardından tarihi Hunat Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla büyük bir program düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, namaz kılındı ve dua edildi. Camiye gelen cemaate, bazı kurumlar ve vatandaşlar tarafından çeşitli ikramlar yapıldı.

#### Programın Detayları

Programda, camiye gelen cemaate Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Namaz kılındıktan sonra, Berat Kandili'nin önemi ve anlamı hakkında konuşmalar yapıldı. Camiye gelen cemaate, salep ve kandil simidi gibi ikramlar yapıldı. Bu program, camiye gelenlerin bir araya gelerek dualar ederek geçirdikleri bir gecediydi.

#### Katılımcılar ve Katkılar

Programda, camiye gelen cemaate, bazı kurumlar ve vatandaşlar tarafından çeşitli ikramlar yapıldı. Bu ikramlar, camiye gelenlerin dualarını daha da güçlendirdi. Programın başarılı geçmesi için camiye gelenlerin katkılarına teşekkür edildi.

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