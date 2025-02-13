Ramazan'ın Müjdecisi Berat Kandili idrak edildi

Kayseri'de akşam namazının ardından tarihi Hunat Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla büyük bir program düzenlendi.

Ramazan'ın Müjdecisi Berat Kandili idrak edildi

### Kayseri'de Hunat Camisi'nde Berat Kandili Programı

Kayseri'de akşam namazının ardından tarihi Hunat Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla büyük bir program düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, namaz kılındı ve dua edildi. Camiye gelen cemaate, bazı kurumlar ve vatandaşlar tarafından çeşitli ikramlar yapıldı.

#### Programın Detayları

Programda, camiye gelen cemaate Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Namaz kılındıktan sonra, Berat Kandili'nin önemi ve anlamı hakkında konuşmalar yapıldı. Camiye gelen cemaate, salep ve kandil simidi gibi ikramlar yapıldı. Bu program, camiye gelenlerin bir araya gelerek dualar ederek geçirdikleri bir gecediydi.

#### Katılımcılar ve Katkılar

Programda, camiye gelen cemaate, bazı kurumlar ve vatandaşlar tarafından çeşitli ikramlar yapıldı. Bu ikramlar, camiye gelenlerin dualarını daha da güçlendirdi. Programın başarılı geçmesi için camiye gelenlerin katkılarına teşekkür edildi.

---
 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserispor'da Eyüpspor mesaisi devam ediyor
Kayserispor’da Eyüpspor mesaisi devam ediyor
Kayseri'de 14 Şubat'ta okullar tatil edilmeyecek
Kayseri'de 14 Şubat'ta okullar tatil edilmeyecek
Bayramhacı'da Sağlık ve Turizm İçin ilk adımlar atıldı
Bayramhacı'da Sağlık ve Turizm İçin ilk adımlar atıldı
Kültepe kazılarında 'Vasiyet' kavramının izlerine ulaşıldı
Kültepe kazılarında 'Vasiyet' kavramının izlerine ulaşıldı
Başkan Okandan: 'Kayseri için, Ankara'ya giden o yolu aşındırmaya da razıyız'
Başkan Okandan: “Kayseri için, Ankara'ya giden o yolu aşındırmaya da razıyız”
Hacılar'da Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Projeler hız kesmeden devam ediyor
Hacılar'da Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Projeler hız kesmeden devam ediyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!