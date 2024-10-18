Yanlış yoldan giden araç enselendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ters şeritte ilerlediği tespit edilen aracın sürücüsüne 6 bin 439 TL para cezası uygulandı.

Yanlış yoldan giden araç enselendi
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; ters şeritte ilerlediği tespit edilen aracın sürücüsüne 6 bin 439 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; Erkilet bulvarında bir aracın ters yönden gittiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda araç tespit edilirken, sürücüsüne 6 bin 439 TL para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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