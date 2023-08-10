Hasattan sonra 2. ürün yüz güldürdü

Kayseri’de kuru fasulye ve arpa hasadından sonra tarlaya ekilen 2. ürünlerin toprak yüzeyine çıkması çiftçileri sevindirdi.

Yaygın olarak tüketilen kuru fasulye ve arpa hasadından sonra 2. ürün olarak ekimi yapılarak Kayseri’de bir ilke imza atıldı. Yeşilhisar, İncesu ve Sarıoğlan ilçelerinde uygun çeşitler ile ekimi yapılan fasulyeler, yüksek çimlenme oranı ile toprak yüzeyine çıkmaya başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bu çalışmanın Kayseri için önemli bir projenin başlangıcı olduğu ve devamının geleceği belirtildi.