Hasta yakınları misafirhaneleri örnek gösteriliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’’ın TBMM’de örnek gösterilen Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhaneleri’ndeki vatandaşlar, proje için dua ediyor. Ayrıca vatandaşlar Başkan Büyükkılıç’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile hayata geçirilen, yatarak tedavi gören hastaların yakınları için projelendirilen sıcak, konforlu ve sosyal donanımlı Ali İhsan Erbil-Gülsevim Erbil ve Serpil-Mehmet İştahlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhaneleri, hem takdir görüyor hem de dua alıyor. Şehir dışından gelen vatandaşlar, yeniden Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından mesaiye aralıksız devam eden Başkan Büyükkılıç’a proje için hem dua etti, hem de adaylığını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Niğde’den geldiklerini söyleyen Hüseyin Öztürk, git gel sıkıntısının Hasta ve Hasta yakınları misafirhanesi ile aştıklarını ve misafirhaneden çok memnun olduklarını dile getirerek; "Biz Niğde’nin köyünden geliyoruz. Burası çok rahat, çok konforlu. Allah razı olsun imkân tanıyan insanlardan. Misafirhanede kalmamız bizim için çok iyi bir şey. Her gün git gel çok sıkıntı. Sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Yemekleri de çok güzel. Belediyenin projesi çok faydalı oldu. Memduh Başkan’dan Allah razı olsun. Gerçekten de çok iyi bir şey yapmışlar” dedi. Antalya’ya giderken eşinin kalp krizi geçirmesi sonucu Kayseri’ye geldiklerini kaydeden Adile Saray ise Kayseri’de böyle bir imkân buldukları çok memnun olduklarını ve burada kendilerine çok destek olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu;

"Elazığ’dan geliyorum. Antalya’ya giderken eşim kalp krizi geçirdi. Şu an bitkisel hayatta. Felç oldu ve buraya kaldırdılar. Burada hiç kimseyi tanımıyorum. Buranın var olduğunu bilmiyordum. Allah razı olsun. Bana kapılarını açtılar. Belediyemizden Allah razı olsun. Burada bana çok yardımcı oldular. Çalışanları olsun. Bana adeta evlerini açtılar. Çok çok çok memnunum. Evim gibi burası. Hayatımda ilk defa böyle bir imkân sundular.”

Filiz Çağlar da; “Kahramanmaraş Elbistan’dan geliyorum. Onkoloji hastasıyım. Depremden bu yana buradayız biz. Allah razı olsun burası olmasaydı. Bizim halimiz ne olurdu. Gerçekten bunu kalbimle söylüyorum. Böyle bir yeri yaptıkları için Allah razı olsun. Hizmet edenlerden çok memnunuz. Bizim halimiz ne olurdu. Çok yorulduk git gel. Çok memnunuz. Bundan daha güzel olamaz” diye konuştu. Eşinin onkoloji hastası olduğunu ifade eden Eyüp Çağlar, hasta ve hasta yakınları misafirhanesinden çok memnun olduklarını kaydetti. Başkan Büyükkılıç’a yaptığı projelerden dolayı teşekkür eden Çağlar, öte yandan Cumhur İttifakına yeniden aday olan Başkan Büyükkılıç’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Çağlar; "Kahramanmaraş’tan geliyorum. Eşim Onkoloji hastası. 40 günü aşkındır buradayım. Allah razı olsun. Böyle bir yer açandan ve işletenden. Böyle bir imkân hiçbir yerde görmedim ve duymadım. Başkanımızın akşam adaylığı açıklandı. Kendisini tebrik ediyorum. Allah hayırlı eylesin. Muvaffak eylesin. İnşallah başarılı bir şekilde alır” şeklinde konuştu.

Elva Aytaç ise, “Eşim beyin ameliyatı geçirdi Kayseri’de. Tedavisini görüyor burada. İyiyiz çok memnun buradan. Buradakiler hepsi çok iyi insanlar. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.