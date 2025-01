Hastanın ölümüne sebebiyetten suçlanan yoğun bakım hemşiresi beraat etti

İddiaya göre nefes almakla güçlük çeken A.S. 29 Aralık 2022 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahiliye Bölümü Yoğun Bakım servisinde kaldırıldı. A.S. isimli kadın 7 Ocak 2023 tarihinde vefat etti. A.S.’nin mezarı yaklaşık 40 gün sonra açılarak ölüm sebebi için tetkik yapıldı.

Merhumun yakınları A.S.’nin yoğun bakımda hemşireliğini yapan D.T. tarafından yanlış ilaç tedavisi uygulandığını savunarak şikayetçi oldu. Sanık D.T. isimli hemşire hakkında dava açıldı.

SANIK D.T.: SUÇSUZUM

Mahkemenin ilk duruşmasında tutuksuz sanık D.T., “Ben o tarihte dahiliye servisi yoğun bakım bölümünde hemşire olarak görev yapıyordum. Maktul A.S. ameliyat olup gelmişti. Ben hemşire olarak o gün ki görevlerim dahilinde işlemi yaptım. Doktorun hastaya yönelik verdiği çizelgeyi uyguladım. Onun dışında da her hangi bir şey yapmadım. Hastaya potasyum vermedim. Potasyum insanların vücudunda eksik ise doktor yazarsa verilebilir. Bu hastaya yazılmamıştı, ben de vermedim. O günlerde sorumlu hemşiremiz yoktu. O gün toplantıya yeni girmiştim. Ben toplantıya oturur oturmaz bir hastanın ölümü konuşulmaya başlandı. Her taraftan bir soru gelmeye başlandı. Herkes soru sorunca hangi hasta olduğunu ve ne yapmış olacağımı düşündüm. Şoka uğradım. Başhemşire yardımcıları geldi. Konuşturmadılar bile tutanak tutmuşlar başhekime gönderdiler. Hasta acı çekmesin diye bir şey demem. Sonuçta uyuyan bir hasta acı çekip çekemdiğini bilemem. Ben o maddeyi almadım. O arabadan o maddeyi almamışımdır, suçsuzum. H.G. de benimle birlikte yoğun bakımda hemşire.

Hasta öldüğünde ben başka hastamın başımda tedavi uyguluyordum. ‘Acı çekiyordu yaptım’ demedim. Ortada olmayan gerçekleşmeyen bir suçtan dolayı buradayım. İdari tahkikat yapıldı, memurluktan çıkartıldım. Bunun için de dava açtım. Ben 1.5-2 yıldan beri hemşirelik yapamıyorum. Atılı suçu işlemedim. Bugün bu suçlamanın bitmesini istiyorum” demişti. Sanık bugünki karar duruşmasına katılmazken müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Müştekiler şikayetçi olduklarını belirterek, “Bugün annemi öldürdüğü gün. Ceza almasını istiyorum” dediler. Mahkeme heyeti delil yetersizliği nedeniyle sanığın beraatine karar verdi.