Hayriye Türksoy Hançer ‘Universiade’den madalyayla döndü

Dört senede bir yapılan Universiade’de son oyunları Çin’de yapıldı. Üniversite Oyunları’nda Wushu branşında mücadele eden Hayriye Türksoy Hançer ilk 3 sporcu arasına girdi. Bugün yapılan müsabakayı alarak bronz madalya kazanan genç sporcu teşekkür mesajı yayınladı. Hayriye Türksoy Hançer açıklamasında, “Gurur duyuyorum. Elimden gelen en iyi mücadeleyi verdim, terimin son damlasına kadar savaştım ve bu kadar büyük bir organizasyonda çok güzel anılar edindim. Sporun birleştirici gücü ile bizimle birlikte aynı alın terini döken diğer ülke sporcuları ile unutulmaz anılarımız oldu. Bu şampiyonada altın madalya kazanan sporcuya çok az bir puan farkıyla kaybettim ve turnuvayı 3’üncü olarak tamamladım. Şimdi ülkeme döndüğümde en iyi şekilde antrenmanlara devam etme zamanı. Şampiyon olan rakibim Endonezya’yı gönülden kutluyorum” dedi.