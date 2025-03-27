Hayvanat Bahçesi Ramazan Bayramı'nda Ücretsiz Ziyarete Açık!
Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı içindeki Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nın 2. ve 3. günlerinde ziyaretçilerine ücretsiz hizmet verecek. Belediye, bayramda binlerce ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.
Hayvanat bahçesinde yaklaşık 1.600 hayvan ve 153 farklı tür bulunuyor. Ramazan Bayramı’nın 1. günü kapalı olacak bahçe, ertesi günlerde aileler ve çocuklar için keyifli bir deneyim sunacak. Belediye veteriner hekimlerinin sağladığı koruma ve bakım ile hayvanların sağlığı ön planda tutuluyor.
Bayramda ailelerin ve çocukların güzel anılar biriktireceği bu etkinlik, Kayseri’nin eğlence seçenekleri arasında yer alacak.