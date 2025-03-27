Kayseri'de Mezarlıklarda Ramazan Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkların temizliği ve bakımını titizlikle yaparak, özellikle Arife günü ve bayram boyunca yaşlı ve engelli vatandaşların mezarlık içerisinde ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanmalarını sağlayacak. Araçlarla sunulacak bu hizmet, vatandaşların kabristan ziyaretini daha rahat bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olacak.

Mezarlıklar Şube Müdürü Ali Zengin, yaptığı açıklamada, bayram öncesi tüm temizlik ve bakım çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Ayrıca, her zamanki gibi Şehir Mezarlığı'nın özel araçlara kapatılacağını ifade ederek, taşıma hizmetinin sağlandığını vurguladı. Zengin, “Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı içtenlikle kutluyoruz” dedi.

Bunun yanı sıra, zabıta ekipleri de Arife Günü ile bayram süresince, mezarlık ziyaretlerinde bulunan vatandaşların huzurunu sağlamak adına başıboş dilencilere yönelik denetimlerini sürdürecek.

Kayseri'deki mezarlıklar, bu bayram da güvenli ve temiz bir ortam sunmak için hazır bekliyor.