Hayvanat bahçesindeki 11 yılan adeta bebek gibi büyütülüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’ndeki sürüngenler bölümünde 11 yılana özenle bakılıyor. Yılanlar tavuk, yumurta gibi besinlerle besleniyor. Deri değiştirme olayının 30-40 gün arasında değişebildiğini söyleyen yılan bakıcısı, “11 yılanımız 1 tane red tegu'muz var, günlük bakım olarak suları değiştirilerek, nem kontrolü ve ısı kontrolü yapılıyor. Yemlememiz veteriner hekimlerimizin uygun gördüğü şekilde belirli periyotlarda yapılıyor. Tavuk, yumurta gibi besinlerle besleniyorlar. Deri değiştirme olayı 1 ay ile 40 gün arası sürebiliyor. Ziyaretçilerimiz merak ve korku karışık duygularla geliyorlar. Bende yeni başladığımda tabiki günlük hayatımızda dahil olmayan bir hayvan olmadığı için zorlandım ama alıştığım için gerçekten çok seviyorum” şeklinde konuştu.