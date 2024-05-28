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  • Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yıldırım: 'Ailelere çocukların masraflarını karşılayacak ekonomik destek sağlıyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yıldırım: 'Ailelere çocukların masraflarını karşılayacak ekonomik destek sağlıyoruz'

 Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım kimsesiz çocukları sahiplenen ailelere ekonomik destek sağladıklarını belirterek,'Biz bir çocukla ilgili işlem yapacaksak önce yakın uzak ayırt etmeden  o çocuğun güvenliğini sağlayacak ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesinin olup olmadığına bakıyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yıldırım: 'Ailelere çocukların masraflarını karşılayacak ekonomik destek sağlıyoruz'
Kayseri GündemEditör

Bunun yanında o kişilere çocukların masraflarını karşılayacak sosyal ve ekonomik destek sağlayarak o çocukların ailelerin yanında kalmalarını sağlıyoruz. Kurum olarak çocuğun bakımını üstlenmek en son başvurduğumuz çözüm yolu” dedi. 

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, “Geleceğe Mektuplar” programında Moderatör Ahmet Avanlıer’in sorularını yanıtladı.
Çocukların bakımını üstlenen ailelere ekonomik destek sağladıklarını belirten Müdür Yıldırım, “Aile ortamı dağılmış olan çocuklarla uğraşıyoruz, o çocuklar asla mutlu olamıyorlar asla hayal kurduramıyoruz. Anne sevgisi, anne şefkati, baba varlığı hissetmeyen çocukların eksik hayatların vardır. Bugün insanların yüzlerine baktığımızda hangi insanın hangi ailede yaşadığını çok rahat görebiliyorum. Onaylanmış, desteklenmiş ve özgüveni yüksek çocukları anında görüyoruz. Bakanlığın bu konuda en temel bakış açışı, aile ortamı kurum bakımından çok önceliklidir. Biz bir çocukla ilgili işlem yapacaksak. Önce yakın uzak ayırt etmeden  o çocuğun güvenliğini sağlayacak ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir kimsesinin olup olmadığına bakıyoruz. Önce o çocuğu gölgeleyip koruyacak birileri olsun. Bunun yanında o kişilere çocukların masraflarını karşılayacak sosyal ve ekonomik destek sağlayarak o çocukların ailelerin yanında kalmalarını sağlıyoruz.Kurum olarak çocuğun bakımını üstlenmek en son başvurduğumuz çözüm yolu” ifadelerini kullandı.

1ha
Kayseri Gündem

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