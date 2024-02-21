Bakan Şimşek, Kayseri OSB'de istişare toplantısına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaret için geldiği Kayseri'de Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından (OSB) düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Bakan Şimşek, Kayseri OSB'de istişare toplantısına katıldı
Kayseri GündemEditör

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaret için geldiği Kayseri’de Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından (OSB) düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri’de ziyaretlerine ilk olarak valilikle başladı. Ardından Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Şimşek, daha sonra Kayseri OSB’de düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Bakan Şimşek ile birlikte düzenlenen toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, yönetim kurulu ve oda başkanları tarafından karşılanan Bakan Şimşek ve beraberindeki heyet, başkanlık makamında ağırlandı. Daha sonra konferans salonunda düzenlenen istişare toplantısı, basına kapalı şekilde devam etti.

Bakan Şimşek, Kayseri OSB'de istişare toplantısına katıldı
Bakan Şimşek, Kayseri OSB'de istişare toplantısına katıldı
Bakan Şimşek, Kayseri OSB'de istişare toplantısına katıldı
Bakan Şimşek, Kayseri OSB'de istişare toplantısına katıldı
İHA
Kayseri Gündem

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