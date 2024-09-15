'Heimlich Manevrası' hayat kurtarıyor

Kayseri’de bir İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde eğitimci olarak çalışan Uzman Serkan Doğan, Heimlich Manevrası ve diğer ilk yardım eğitimlerinin öneminden bahsetti. 2 gün süren ve ardından sınava tabi tutulan ilk yardım eğitim kursunda 14 farklı ilk yardım konusu öğretiliyor.

Heimlich Manevrası’nın da önemine dikkat çeken Uzman Doğan, “Heimlich Manevrası hava yolu tıkanıklığında yapılan manevra, bizim yediklerimiz bazen yutkunurken hava solunum yoluna kaçabiliyor. Böyle bir tam tıkanma durumunda kişi nefes alamıyor, konuşamıyor, elini boğazına atıyor ve nefes alamadığı için morarmaya başlıyor. Heimlich Manevrası bu durumda yapabildiğimiz bir manevradır. Uygulamayı yaparken kişinin bilinci kaybolacağından yere düşmemesi için onu tutmamız ve uygulamayı hızlı bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Çünkü 2-3 dakika içerisinde kişi bilinci kapanıp hayatını kaybedebiliyor. İlk yardım eğitimlerimiz 2 gün sürüyor ve tüm konuları içeriyor. Aklınıza gelebilecek bütün hayati tehlikelerden ve yaralanmalardan yaklaşık 13-14 konu anlatıyoruz. 2 günün sonunda İlk Sağlık Müdürlüğü tarafından sınavlarımız yapılıyor. Sınavdan sonra da katılımcılara Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı veriliyor” şeklinde konuştu.

‘HERKESİ İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMAYA DAVET EDİYORUZ’

Kişisel olarak başvuruların az, daha çok işletme olarak toplu şekilde eğitim almak isteyenlerin fazla olduğunu belirten Uzman Doğan, haftada yaklaşık 30 kişiye eğitim verdiklerini aktardı. Doğan, “İşyerlerinden rağbet görüyoruz, bireysel başvuru çok alamıyoruz. Halkımız bu konuda bilinçlenmek istemiyor ya da bundan haberi yok, bize İlk yardım öğrenme konusunda başvuru çok az. Ama toplu olarak iş yerlerinden başvuranlar var. Haftada yaklaşık 20-30 kişiye ilk yardım eğitimi veriyoruz. Tabi ki bu eğitimleri almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü ilk yardım ani gelişen, hayatımızı tehlikeye düşüren bir durumda küçük müdahalelerle hayat kurtarmamızı sağlıyor. Heimlich’de bunların içinde olan bir müdahale. Veya kalbi durmuş bir kişiye kalp masajı solunum yapmayı öğretiyoruz. En basiti bir kanama, elektrik çarpması veya yanıkta nasıl müdahale yapılması gerektiğini öğretiyoruz. 18 yaşını doldurmuş herkesin bu eğitimi almasını tavsiye ederiz” diye konuştu.