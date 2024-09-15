Kayserispor - Eyüpspor: 2-2
Kayserispor, sezonun 5'nci haftasında evinde ağırladığı Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı.
Kayserispor, Süper Lig'de 5’inci haftada sahasında Eyüpspor’u ağırladı. Konuk takım 2-0 öne geçti. Kayserispor Arif ve Nazon ile bulduğu gollerle skoru dengeledi. Kayserispor, konuk takımla maçı 2-2’lik beraberlikle tamamladı.
GOL.. Maçın 21'inci dakikasında Eyüpsporlu Name Thiam golü atarak takımını 1-0 öne geçirdi.
GOL.. Eyüpspor'un 2'inci gölü maçın 36'ıncı dakikasında Samu Sáiz'den geldi.
GOL.. Ardından Kayserisporlu Arif Kocaman maçın 64'üncü dakikasında aradaki farkı 1'e düşüren gölü kaydetti.
GOL.. Maçın 69'uncu dakikasında Kayserisporlu Duckens Nazon, beraberliği getiren golü atarak skoru 2-2'ye getirdi.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Ö. Tolga Güldibi, Candaş Elbil, D. Caner Özaral,
KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, J. Jeanvier, Arif (Dk.90 Attamah), Carole, Bourabia (Dk41 Ali Karimi), Kartal Kayra, A. Boa Morte (Dk.41 Nazon), Mehmet Eray (Dk.64 Talha), Ramazan (Dk.41 Hasan Ali), Cardoso.
EYÜPSPOR: Berke, Umut, Claro, Robin Yalçın, Claro, Caner (Dk.60 Dubois), Melih, Emre (Dk.60 Halil), Midtsjö, Saiz (Dk.73 Chatzigiovanis), Ahmet (Dk.73 Shelyev), Thiam (Dk.88 Bruno)
GOLLER: DK. 64 Arif Kocaman, DK. 69 Duckens Nazon (Kayserispor), DK. 21 Name Thiam, DK. 36 Samu Sáiz (Eyüpspor)
SARI KART: A. Boa Morte, Julian Jeanvier, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Sazdağı (Kayserispor) Caner Erkin, Mitsjö (Eyüpspor)