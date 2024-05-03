Başıboş eşeğin ısırdığı kadın yaralandı

Kayseri'de başıboş bir eşeğin ısırdığı kadın yaralandı.

Başıboş eşeğin ısırdığı kadın yaralandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de başıboş bir eşeğin ısırdığı kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen olaya başıboş bir eşek Esme D.’ye (58) saldırarak ısırdı. Eşeğin ısırdığı kadın vücudunun farklı yerlerinden yaralandı. Meydana gelen olaya Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) ve Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri müdahale ederken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın sağlık ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bünyan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, başıboş eşek de ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

Başıboş eşeğin ısırdığı kadın yaralandı
İHA
Kayseri Gündem

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