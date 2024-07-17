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  • Heykele baltayla saldıran dayı-yeğene istenen ceza belli oldu

Heykele baltayla saldıran dayı-yeğene istenen ceza belli oldu

Kayseri'de baltayla Atatürk heykeline saldıran dayı ve yeğene 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Heykele baltayla saldıran dayı-yeğene istenen ceza belli oldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de baltayla Atatürk heykeline saldıran dayı ve yeğene 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykeline zarar veren ve baltayla 13 darbe izi bırakan Y.K. (59) ve yeğeni Z.A. (31) adlı şahıslar hakkında dava açıldı. İddianamede, sanıkların "Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri kırma veya bozma" suçundan 1 ila 5 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılmasının talep edildiği belirtildi.

İddianamede yer alan ifadelerine göre sanıklar, eylemi herhangi bir örgütün talimatı ile gerçekleştirmediğini savunmuşlardı. Tutuklu sanıklar yargılanmaları için 22 Temmuz tarihinde 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Olay

16 Haziran’da öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda Y.K. ve Z.A., ellerindeki baltalarla Atatürk heykeline saldırdı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Y.K. ve Z.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Anıt üzerindeki zarar gören yerler Kayseri Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından tespit edilip, temizlendi.

Heykele baltayla saldıran dayı-yeğene istenen ceza belli oldu
Heykele baltayla saldıran dayı-yeğene istenen ceza belli oldu
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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