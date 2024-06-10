Hira Mağarası’nda ziyaretçi kuyruğu

Hacı adayları, Peygamber Efendimize (Sallahü teala aleyhi ve sellem) ilk vahyin geldiği Hira Mağarasına akın ediyorlar.

Hacı adayları, Peygamber Efendimize ilk vahyin geldiği Hira Mağarasına akın ediyorlar. İlk vahyin geldiği ve Alak suresinin ilk beş Ayet-i Kerimesinin nazil olduğu mübarek mekan mekanda dua ediyorlar. Sarp ve dik Nur Dağı’nın zirvesinde bulunan Hira Mağarası’nda Müslümanlar duygu dolu anlar yaşıyorlar. Sadece bir kişinin girebileceği kadar dar olan mağarada iki rekat namaz kılabilmek için müminler saatlerce sırada bekliyorlar. Duaların edildiği, namazların kılındığı Hira Mağarası’nı hac görevini yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan hacı adaylarından, gücü yetenler ziyaret ediyorlar. Güneş sebebiyle öğle saatlerinde çıkılması tavsiye edilmeyen Hira Dağı’na yaşlıların, kalp ve tansiyon hastalarının çıkması hayli zor oluyor. Hazreti Hatice Validemizin her gün Efendimize yemek getirmek için güneşin tepede olduğu zamanlarda geldiği Nur Dağı’na Türk hacıları ancak gece saatlerinde tırmanabiliyorlar.

Hacı adayları, "Burası yeryüzüne İslam’ın yayılmaya başladığı ilk yer. Sıkıntılarımızın bitmesi için, Filistin’deki Müslüman kardeşlerimiz için dua ettik. Peygamber efendimiz ne zorluklar yaşamış, onu burada hissediyoruz. Yol çok meşakkatli. Hazreti Hatice validemiz ilerlemiş yaşına rağmen bu mağaraya her gün yiyecek getirirmiş. Allahutaala buraları bize görmeyi nasip etti. Bunu idrak edebiliyorsak, ne mutlu bizlere. Herkesin Mekke-i Mükerreme’yi görmesi için Allahutaala’dan niyazda bulunuyoruz. Buradaki duygular kelimelerle anlatılamaz" dediler.

Hira’ya çıkan yoldaki gelişigüzel atılan çöpler ve bunların toplanmaması ise hacı adaylarını üzüyor. Tecrübeli hacı adayları ise dağa çıkanları çantalarını maymunlara çaldırmamaları konusunda ikaz ediyor. Binbir güçlükle, 643 metreye tırmanan hacı adayları yüzlerinde zirveye ulaşıp, oradaki manevi havayı teneffüs etmenin huzuruyla, dillerinde zikirler ile aşağı iniyorlar.

Türk hacı adaylarından Mehmet Koç ise, Nur Dağı’na tırmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, ”Efendimize Peygamber olduğu bu mübarek mekanda bildirildi. Hira Mağarasını ziyaret imkanı bulacağız. 2 rekat namaz kılacağız” dedi.

Türkiye, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Endonezya ve Malezya’dan gelen hacı adaylarından kendini dinç hissedenler mutlaka Nur Dağına tırmanıyorlar.