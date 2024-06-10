1 haftada 21 farklı uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama
Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan çalışmalarda 45 kişiye yasal işlem yapılırken 13 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri’de narkotik ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan çalışmalarda 45 kişiye yasal işlem yapılırken; 13 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 2-9 Haziran tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 21 farklı operasyon düzenleyen ekipleri; 45 şahsa yasal işlem yaparken; 13 kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan aramalarda ise; 1 kilo 184 gram narkotik madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 23 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde
devam edecektir" denildi.