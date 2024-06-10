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  • 1 haftada 21 farklı uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

1 haftada 21 farklı uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan çalışmalarda 45 kişiye yasal işlem yapılırken 13 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1 haftada 21 farklı uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de narkotik ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan çalışmalarda 45 kişiye yasal işlem yapılırken; 13 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 2-9 Haziran tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 21 farklı operasyon düzenleyen ekipleri; 45 şahsa yasal işlem yaparken; 13 kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan aramalarda ise; 1 kilo 184 gram narkotik madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 23 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde

devam edecektir" denildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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