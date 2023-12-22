Hırsız 2 metrelik demir profili arabaya sığdırarak çaldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarda 173 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Hırsızlık olayları güvenlik kameralarınca kaydedilirken, bir şüphelinin çaldığı yaklaşık 2 metrelik demir profili aracıyla taşıması görenleri hayrete düşürdü.

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  • 22.12.2023 17:00
  • Güncelleme: 22.12.2023 21:47
Hırsız 2 metrelik demir profili arabaya sığdırarak çaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarda 173 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Hırsızlık olayları güvenlik kameralarınca kaydedilirken, bir şüphelinin çaldığı yaklaşık 2 metrelik demir profili aracıyla taşıması görenleri hayrete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda 173 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Bu olaylarla ilgili 158 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 28’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, bazı hırsızlık olayları, çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde şüphelinin çaldığı yaklaşık 2 metrelik demir profili arabaya sığdırması şaşkınlık oluşturdu.

İHA

Kayseri Gündem
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