Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda inşaattan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; inşaattan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre meydana gelen inşaattan hırsızlık olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalardaolayın 2 şüphelisi yakalanırken, şahıslardan birinin ’hırsızlık’ suçundan arandığı tespit edildi. Şahısların hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olayla ilgili sorşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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