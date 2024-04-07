Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; inşaattan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre meydana gelen inşaattan hırsızlık olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalardaolayın 2 şüphelisi yakalanırken, şahıslardan birinin ’hırsızlık’ suçundan arandığı tespit edildi. Şahısların hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olayla ilgili sorşturma başlatıldı.