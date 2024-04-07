Jandarmanın trafik denetimleri devam ediyor

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bayram tatili dolayısıyla insan ve araç yoğunluğunun arttığı yol ağında trafik denetimleri devam ediyor.

Jandarmanın trafik denetimleri devam ediyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin; bayram tatili dolayısıyla insan ve araç yoğunluğunun arttığı yol ağında trafik denetimleri devam ediyor.

Ramazan Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü Trafik Jandarması Timleri tarafından Ramazan Bayramı tatili süresince insan ve araç yoğunluğunun arttığı sorumluluk alanında bulunan 4 bin 94 kilometrelik yol ağında yoğunlaştırılmış olarak trafik denetimleri devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada; "Yapılan denetimler esnasında sürücü ve yolcuların ’Hayatla yarışılmaz’ mottosu ile huzur ve güven ortamının sağlanması, trafik kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için,bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık veriliyor. Bu çerçevede yol kullanıcılarına; trafik işaret ve kurallarına uyma, hız sınırı, alkollü araç kullanmama, takip mesafesini koruma, emniyet kemeri ve kask kullanma, far ayarlarını kontrol etmeleri, acele ve ani manevralardan kaçınma, uykuluyken araç kullanmama konularında bilgilendirme yapılarak, vatandaşların huzur ve güven içinde yolculuk etmeleri yönünde tedbirleri üst seviyede tutarak, Ramazan Bayram tatili boyunca sabit / seyir ve havadan trafik denetimlerine kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Jandarmanın trafik denetimleri devam ediyor
Jandarmanın trafik denetimleri devam ediyor
İHA
Kayseri Gündem

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