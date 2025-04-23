Hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında hırsızlık suçundan 12 yıl 6 ay hapisle aranan M.C. (23) isimli şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların saklandıkları adrese gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; Hakkında "hırsızlık” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. (23) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.