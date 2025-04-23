  • Haberler
  • Asayiş
  • Hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında hırsızlık suçundan 12 yıl 6 ay hapisle aranan M.C. (23) isimli şahıs yakalandı.

Hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların saklandıkları adrese gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; Hakkında "hırsızlık” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. (23) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Cumhuriyet Meydanı'nda 23 Nisan töreni düzenlendi
Cumhuriyet Meydanı’nda 23 Nisan töreni düzenlendi
Kimsesiz çocuklara klasik otomobil turu etkinliği
Kimsesiz çocuklara klasik otomobil turu etkinliği
Vali Çiçek, koltuğunu 7. Sınıf öğrencisine devretti
Vali Çiçek, koltuğunu 7. Sınıf öğrencisine devretti
Alt yapısı A Takıma en fazla katkı yapan kulüp Kayserispor
Alt yapısı A Takıma en fazla katkı yapan kulüp Kayserispor
Milletvekili Cıngı'dan Hüseyin Eren Akbaba'ya destek mesajı
Milletvekili Cıngı’dan Hüseyin Eren Akbaba’ya destek mesajı
Kayseri'de yayınlanan Ünsiyet Dergisi 13. Sayıya Ulaştı
Kayseri'de yayınlanan Ünsiyet Dergisi 13. Sayıya Ulaştı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!