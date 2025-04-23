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- Narkotik Köpeği Mia , otomobilin taban kısmına saklanmış uyuşturucuyu ortaya çıkardı
Narkotik Köpeği Mia , otomobilin taban kısmına saklanmış uyuşturucuyu ortaya çıkardı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından il dışından Kayseri'ye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyon neticesinde Narkotik arama köpeği MİA ile yapılan aramalarda aracın taban kısmının içine saklanmış 10 parça halinde toplam 1 kilogram 706 gram narkotik madde ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda il dışından Kayseri’ye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyon neticesinde; Narkotik arama köpeği MİA ile yapılan aramalarda aracın taban kısmının içine saklanmış 10 parça halinde toplam 1 kilogram 706 gram narkotik madde ele geçirildi. D.A.(19) ve S.E.(19) hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.