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- Hırsızlık suçundan 17 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı
Hırsızlık suçundan 17 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de hırsızlık suçundan 17 yıl 8 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bir adrese yapılan operasyon neticesinde; Hakkında "Hırsızlık" suçundan 17 yıl 8 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C. (52) isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.