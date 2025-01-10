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Hırsızlık suçundan 17 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan 17 yıl 8 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık suçundan 17 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bir adrese yapılan operasyon neticesinde; Hakkında "Hırsızlık" suçundan 17 yıl 8 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C. (52) isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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