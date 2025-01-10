MHP Kayseri Milletvekillerinden Erciyes Dağı alan başkanlığı kurulması teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, Erciyes Dağı Alanı Başkanlığı’nın kurulması için Kültür ve Turizm Bakanlığına ortak kanun teklifi verdi. Erciyes Dağı’nın tarımsal, jeotermal su kaynağı, turizm ve ekolojik çeşitliliğinin verimliliğinin değerlendirilmesi için verilen kanun teklifinde Erciyes Dağı alanının, doğal sit alanları ve diğer korunan alanlar ile birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve benzeri kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi ile alanında yürütülen faaliyetlerin geliştirilmesi amaçlandı.