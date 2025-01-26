Kayserispor taraftarı isyan etti: Futbolcular özür diledi

Süper Ligin 21’incü haftasında deplasmanda Sivasspor’a 5-2’lik skorla mağlup olan Kayserispor, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Sarı kırmızılı takımın bugün Sivasspor’a yenildiği maç sonrası bir grup taraftar Kayserispor kulüp tesislerine geldi. Polis ekipleri tesis önünde geniş önlem alırken Taraftarlar tezahürat yaparak futbolculara tepki gösterdi.



KAPTAN GÖKHAN SAZDAĞI: BÜTÜN KALBİMLE ÖZÜR DİLİYORUM

Kayserispor kaptanları Gökhan Sazdağı ve Dimitrios Kolovetsios ile Mane, Bilal Bayazit ve Boa Morte taraftarın yanına gitti. Burada konuşan tecrübeli futbolcu Gökhan Sazdağı, “Çok haklısınız bu takım 3-4 yıldır birkaç isim hariç aynıyız. Beni isteyenler var gitmeyeceğim sezon sonuna kadar mücadele etmeye çalışacağız. Bu maç çok önemliydi. Bütün kalbimle özür diliyorum. Bundan sonra mücadele edeceğiz. Biz bir takımız. Hepimiz aynı şeyi düşüyoruz. Beş gol yedik biz böyle takım değiliz. Sizin bize inandığınızı biliyoruz. Çok önemli bir maç kaçtı özür diliyoruz. Tekrar bir olalım. Yeni hocamız gelsin. Biz bu sene beraber gemiyi yanaştırmak için elimizden geleni yapalım” dedi. Kapalıkale Taraftar Derneği yetkilisi Çetin Uzunoğlu ise futbolculara, “Kenetleneceğiz. 17 maç kaldı ısırın. Bu şehre mahcup olmayın. Bu adamlar bu arma için her yeri gezdi. Deplasmana 35 saat aç susuz Muğla’ya gittiler. Bizi de anlayın” diye konuştu.