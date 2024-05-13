Hırsızlıktan 176 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 15 hırsızlık olayı aydınlatılırken çeşitli suçlardan aranan 176 kişi de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 05-12 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tüfek, 10 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kapsam dışı bıçak ve 113 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken bu olaylarla ilgili 20 şüpheli yakalandı. Hırsızlık malı olan 1 milyon 684 bin TL değerindeki malzemeler de ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Ekiplerce ayrıca kumar oynatıldığı tespit edilen 2 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 3 kişiye adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye de toplamda 64 bin 250 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan polis ekiplerince toplam 259 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 176 şahıs yakalandı, 73 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; "Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.