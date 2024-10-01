Hırsızlıktan 55 suç kaydı bulunan iki hırsız yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından Otomobil ve Motosiklet hırsızlığı suçlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 30 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan H.K.(33) ve 25 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan K.S.(20) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 12 ayrı noktadan alınan kamera görüntüleri ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarının incelemesi sonucunda; 30 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan H.K.(33) ve 25 ayrı hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan K.S.(20) yakalandı.
Çalınan araçlar tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edilirken, H.K.(33) ve K.S.(20) adli makamlarca tutuklanıp cezaevine teslim edildi.