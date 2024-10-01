  • Haberler
  • Asayiş
  • Hırsızlıktan 55 suç kaydı bulunan iki hırsız yakalandı

Hırsızlıktan 55 suç kaydı bulunan iki hırsız yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Otomobil ve Motosiklet hırsızlığı suçlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 30 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan H.K.(33) ve 25 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan K.S.(20) yakalandı.

Hırsızlıktan 55 suç kaydı bulunan iki hırsız yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü  Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 12 ayrı noktadan alınan kamera görüntüleri ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarının incelemesi sonucunda; 30 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan H.K.(33) ve 25 ayrı hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan K.S.(20) yakalandı. 

Çalınan araçlar tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edilirken, H.K.(33) ve K.S.(20) adli makamlarca tutuklanıp cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vali Çiçek il müdürleri ile istişare toplantısında bir araya geldi
Vali Çiçek il müdürleri ile istişare toplantısında bir araya geldi
Zamantı Irmağında mutluluğa kürek çektiler
Zamantı Irmağında mutluluğa kürek çektiler
Artık Mozeralla Peyniri burada üretilecek
Artık Mozeralla Peyniri burada üretilecek
Bakan Tekin Kayseri'ye geliyor
Bakan Tekin Kayseri’ye geliyor
İYİ Partili Hakkomaz Şahin, 'Yapılan hatalı ulaşım zammının geri çekilmesi gerekiyor'
İYİ Partili Hakkomaz Şahin, “Yapılan hatalı ulaşım zammının geri çekilmesi gerekiyor”
Şehir Hastanesi'nde Devlet Yolu - Millet Yolu inatlaşması devam ediyor
Şehir Hastanesi’nde Devlet Yolu - Millet Yolu inatlaşması devam ediyor