Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik görevden alındı

Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik görevden alındı
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, görevden alındı. Yaklaşık 10 yıldır görevini yürüten Çelik'in yerine gelecek ismin yapılacak genel kurulla belirlenmesi bekleniyor.
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, görevden alındı. 10 yıla yakın görevini yürüten Çelik’in yerine gelecek ismin, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi’nce yapılacak genel kurul ile belirlenmesi bekleniyor. Bu süre içerisinde ise genel merkez tarafından görevlendirilen isim Çelik’in yerine görev yürütecek