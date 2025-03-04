Hizmet-İş Kayseri Şubesi Genel Kurula gidiyor

Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik geçtiğimiz günlerde görevden alındı. Bu kapsamda sendika genel kurul yapma kararı aldı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, üyelerin hak ve menfaatlerini korumak adına kararlı adımlar atılacağı belirtilerek, “Sendikamız Genel Yönetim Kurulu, Kayseri Şube Başkanlığımızın şube yönetim, disiplin ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin istifa etmeleri nedeniyle; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 12. maddesinin 4. fıkrası ile Sendikamız Tüzüğü’nün 16. maddesinin 24. fıkrası hükmü gereğince, şube zorunlu organ seçimlerinin yapılması için Kayseri Şubemizin Olağanüstü Genel Kurulu’nun yapılmasına karar vermiştir. Bu çerçevede, Sendikamız HİZMET-İŞ, Kayseri Şubemizin Olağanüstü Genel Kurul kararı sürecini ilgili mevzuatlar ve Sendikamız Tüzüğü kapsamında, şeffaflık ve hukuka uygunluk ilkeleri doğrultusunda yürütecektir. Üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak adına kararlı adımlar atacağımızı, süreci demokratik ve şeffaf bir şekilde yürüterek sendikal dayanışma ve bütünlüğümüzü hassasiyetle koruyacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyoruz” ifadelerine yer verildi.