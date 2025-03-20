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  • Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Özdemir, 'Belediye başkanlarımızla 30 yıldır biz bir problem yaşamadık'

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Özdemir, 'Belediye başkanlarımızla 30 yıldır biz bir problem yaşamadık'

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şubesi olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi. Burada konuşan Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, 'Belediye başkanlarımızla 30 yıldır biz bir problem yaşamadık. Tabii ki sözleşme dönemlerinde anlaşamadığımız maddeler oldu ama hiçbir zaman bu noktaya gelecek bir sıkıntı yaşamadık. İşçimiz dedi, işverenimiz dedi. Burada 30 yılda bir tek işçimiz işten atılmadı. Sosyal haklarımız, ikramiyeler, her şeyimiz gününde ve önemli birlik, beraberlik, barış içerisinde çalıştık' dedi.

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Özdemir, 'Belediye başkanlarımızla 30 yıldır biz bir problem yaşamadık'

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şubesi olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi. Burada konuşan Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, ‘Kavga ederek hak alamazsın, mücadele ederek alırsınız’ diyerek; "Belediye başkanlarımızla 30 yıldır biz bir problem yaşamadık. Tabii ki sözleşme dönemlerinde anlaşamadığımız maddeler oldu ama hiçbir zaman bu noktaya gelecek bir sıkıntı yaşamadık. İşçimiz dedi, işverenimiz dedi. Burada 30 yılda bir tek işçimiz işten atılmadı. Sosyal haklarımız, ikramiyeler, her şeyimiz gününde ve önemli birlik, beraberlik, barış içerisinde çalıştık. Ama şimdi Kayseri'de çıkıp bu süreci siyasi zemine çekmeye çalışanlara söylüyorum: Allah'a aşkına gidin de bir CHP'li belediyelere bakın. 15 bin işçi işten atıldı, 150 bine yakın Hizmet Sendikası tehdit ediliyor, zorbalıkla sendikasından istifa ettiriliyor, ondan sonra işten atılıyor, maaşı düşürülüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı mikrofonlara açıklama yapıyor: 'İşçiler var, salon dolu, benim hak işlerim ne işim olur?' Benim iki tane solcu sendikam var, istifa edip ona üye olacaksınız" diyor. Buradaki geçen Hizmet Sendikası, sarı sendikası diyen arkadaşlara sesleniyorum: Allah aşkına çıkın da bir de onları eleştirin. Van'da şehit ailelerini işten attı, gazi çocuklarını işten attı. Şu anda Van'da çadırımız devam ediyor, Diyarbakır'da çadırımız devam ediyor. Ulaşım, AŞ'nin sözleşmesi ayrı, sendikası ayrı. Biz ulaşım araçlarından fazla maaş alıyorduk, ikramiyesi de fazlaydı, onlar çok düşüktü. Sonuçta biz asgari ücrete endeksler aldık, enflasyona yerleştirdik, geldi geçti. Kavga ederek hak alamazsın, mücadele ederek alırsınız” diye konuştu.
Genel Kurul Listesi ise şu şekilde:
Şube Başkan Adayı: Yavuz Navruz
Yönetim Kurulu Asıl Üye Adayları: Bekir Bilgiç, Ahmet Güneş, Mehmet Özkara , Sedat Anda Yönetim Kurulu Yedek Üye Adayları: Mehmet Soykut, Olcay Duran, Uğur Kafa, Hamdi Orhan, Soner Korkut  Denetleme Kurulu Asıl Üye Adayları: Hasan Çetin, Orhan Dost, Ercan Kademoğlu, Denetleme Kurulu Yedek Üye Adayları: Hamit Erdoğan, Mikail Uzel, Özden Algan Disiplin Kurulu Asıl Üye Adayları:Ramazan Çelik, Mustafa Karasu, Funda Kural Disiplin Kurulu Yedek Üye Adayları: Hikmet Özdemir Bıyık, Feytullah Vergi, Onur Yalçın

Haber Merkezi

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