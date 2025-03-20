Kayseri Yağlaması, dünya sıralamasına girdi

TasteAtlas platformu 'Dünyanın En İyi Ekmekleri' listesini güncellediğini duyurdu. Yayınlanan listede Kayseri Yağlaması 25'inci sırada yer aldı.

Kayseri Yağlaması, dünya sıralamasına girdi

Dünya çapında geleneksel yemekleri değerlendiren TasteAtlas platformu 'Dünyanın En İyi Ekmekleri' listesini güncellediğini duyurdu. TasteAtlas’ın sosyal medya hesaplarından yayınlamış olduğu bu yılki listede, Çarşamba Pidesi 3’üncü, Cantık Pidesi 14’üncü, Kayseri Yağlaması 25’inci ve Gözleme 36’ncı sırada listede yerini aldı.

Kayseri Yağlaması, dünya sıralamasına girdi

Haber Merkezi

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