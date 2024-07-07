EURO 2024'e hüzünle veda ettik

EURO 2024 Son 16 turunda Avusturya’yı 1-2’lik skorla mağlup eden millî takımımız, çeyrek finale yükselerek Hollanda’yla karşı karşıya geldi. Müsabaka, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne kurulan dev ekrandan canlı verildi. Vatandaşlar ise etkinlik alanına akın etti.

İlk yarıda bulduğu golle öne geçen millî takımımız, ikinci yarıda Hollanda’nın 2 gol bulmasıyla birlikte 1-2'lik skorla mağlup oldu ve ne yazık ki çeyrek finalde EURO 2024’e veda etti.

Vatandaşların ise üzüntülerinden sevinçlerine birçok anı kameralara yansıdı.