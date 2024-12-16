Hörmetçi Kanalı'nda balık ölümleri gerçekleşti

Hörmetçi Kanalı'nda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı balık ölümleri gerçekleşti. Vatandaşlar tarafından yetkililerden acil yardım ve çözüm talebinde bulunuldu.

Hörmetçi Kanalı'nda balık ölümleri gerçekleşti

Kayseri’nin Develi İlçesindeki Hörmetçi Kanalı’nda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı balık ölümleri gerçekleşti. Çevredeki bir vatandaşın kamera kayıtlarında kanal boyunca çok sayıda ölü balığın yüzeyde olduğu görülürken vatandaşlar tarafından yetkililerden acil yardım ve çözüm talebinde bulunuldu.

Haber Merkezi

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