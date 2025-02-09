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Hosseini ve Nurettin uzun süre sonra forma şansı buldu

Kayserispor'un dün Konyaspor'u mağlup ettiği maçta oyuna sonradan giren Hosseini bir sezon, Nurettin Krokmaz ise iki sezon sonra sarı kırmızılı formayı giydiler.

Hosseini ve Nurettin uzun süre sonra forma şansı buldu

Kayserispor, Süper Ligin 23’üncü haftasında Konyaspor’u mağlup etti. Transfer yasağı nedeniyle kadro sıkıntısı çeken Kayserispor’da Hosseini 85’inci dakikada Ali Karimi, Nurettin Krokmaz ise 89’uncu dakikada Cardoso’nun yerine oyuna girdi. Kayserispor müsabakayı 3-2’lik sonuçla kazandı. Deneyimli stoper Majid Hosseini geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 sene formasından uzak kalmıştı. Onbir Şubat 2024’te ayak bileği sakatlığı yaşayan futbolcu tedavisinin ardından yaklaşık 1 sene sonra formasına kavuştu. Kayserispor alt yapısından yetişen geçmiş senelerde kiralık olarak gönderilen Nurettin Krokmaz ise geçen sezon sadece Türkiye Kupası maçında forma giydi. İki futbolcu da uzun zaman sonra Süper Lig maçında Kayserispor formasına kavuşmuş oldu.

Haber Merkezi

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