Kayseri Şeker'in 30 Milyar TL'lik Borçlanma Kararına Ömer Demir'den Tepki

Demir, Şirket Ana Sözleşmesinin 9. maddesine dayanarak alınan bu borçlanma kararının sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Ömer Demir'in Açıklamaları

Ömer Demir, yaptığı açıklamada, şirketin en son açıklanan mali tablosunda borcun zaten 15 milyar TL'yi aştığını ve buna rağmen borçlanmaya gidilmesinin sürdürülebilir olmadığını ifade etti. 7 Şubat 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen bu kararın büyük bir risk taşıdığını vurguladı.

Kayseri Şeker'in Borçlanma Kararı

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (KAYSE), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı duyuru ile toplam 30 milyar TL'lik borçlanma aracı ihracına karar verdi. Şirket Ana Sözleşmesi’nin 9. maddesi kapsamında alınan bu karar, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurulmasına dayanıyor.

- Borçlanma araçları, Türk Lirası cinsinden ve 5 yıla kadar vadeli olacak şekilde yurt içinde nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihraç edilecek.

- Piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu tahviller şeklinde planlandı.

- İhraç süreciyle ilgili tüm yetkiler, şirket Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

- SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer resmi kurumlara gerekli başvurular için yetkilendirme sağlandı.