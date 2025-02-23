Hüda Par Kayseri Teşkilatı'ndan Şehitler Gecesi: 'Şubat Ayı Şehadet Ayıdır'

Yunus Emiroğlu'ndan Şehitler Anısına

Yunus Emiroğlu, konuşmasında şehitlerin İslam tarihi boyunca unutulmadığını ve unutulmayacaklarını vurguladı. "Tarih boyunca İslam uğruna can veren nice şehitler oldu. Nice dava önderleri, nice âlimler şehadet kervanına katılarak Peygamberlerin bile gıpta ettiği makamlara yükseldiler," diyen Emiroğlu, şehitlerin tarihe imza attıklarını ve yol gösteren kutup yıldızları gibi parladıklarını belirtti.

Şubat Ayı'nın Önemi

Emiroğlu, şubat ayının tarihe damgasını vuran birçok İslami hareket önderinin şehadetine sahne olduğunu hatırlatarak, "Günümüzdeki İslami hareketler onlardan ilham alarak mücadelelerine devam etmektedirler. Rabbim cümle şehitlerin şehadetlerini kabul etsin bizleri de onların yolundan gidenlerden eylesin," dedi.