Hüda Par Kayseri Teşkilatı'ndan Şehitler Gecesi: 'Şubat Ayı Şehadet Ayıdır'
Hüda Par Kayseri Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Şehitler Gecesi' programında, Hüda Par Genel Merkez Temsilcisi ve Medya Sorumlusu Yunus Emiroğlu, duygusal ve etkileyici bir konuşma gerçekleştirdi.
Yunus Emiroğlu'ndan Şehitler Anısına
Yunus Emiroğlu, konuşmasında şehitlerin İslam tarihi boyunca unutulmadığını ve unutulmayacaklarını vurguladı. "Tarih boyunca İslam uğruna can veren nice şehitler oldu. Nice dava önderleri, nice âlimler şehadet kervanına katılarak Peygamberlerin bile gıpta ettiği makamlara yükseldiler," diyen Emiroğlu, şehitlerin tarihe imza attıklarını ve yol gösteren kutup yıldızları gibi parladıklarını belirtti.
Şubat Ayı'nın Önemi
Emiroğlu, şubat ayının tarihe damgasını vuran birçok İslami hareket önderinin şehadetine sahne olduğunu hatırlatarak, "Günümüzdeki İslami hareketler onlardan ilham alarak mücadelelerine devam etmektedirler. Rabbim cümle şehitlerin şehadetlerini kabul etsin bizleri de onların yolundan gidenlerden eylesin," dedi.