  • Haberler
  • Gündem
  • Hüda Par Kayseri Teşkilatı'ndan Şehitler Gecesi: 'Şubat Ayı Şehadet Ayıdır'

Hüda Par Kayseri Teşkilatı'ndan Şehitler Gecesi: 'Şubat Ayı Şehadet Ayıdır'

Hüda Par Kayseri Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Şehitler Gecesi' programında, Hüda Par Genel Merkez Temsilcisi ve Medya Sorumlusu Yunus Emiroğlu, duygusal ve etkileyici bir konuşma gerçekleştirdi.

Hüda Par Kayseri Teşkilatı'ndan Şehitler Gecesi: 'Şubat Ayı Şehadet Ayıdır'

Yunus Emiroğlu'ndan Şehitler Anısına

Yunus Emiroğlu, konuşmasında şehitlerin İslam tarihi boyunca unutulmadığını ve unutulmayacaklarını vurguladı. "Tarih boyunca İslam uğruna can veren nice şehitler oldu. Nice dava önderleri, nice âlimler şehadet kervanına katılarak Peygamberlerin bile gıpta ettiği makamlara yükseldiler," diyen Emiroğlu, şehitlerin tarihe imza attıklarını ve yol gösteren kutup yıldızları gibi parladıklarını belirtti.

Şubat Ayı'nın Önemi

Emiroğlu, şubat ayının tarihe damgasını vuran birçok İslami hareket önderinin şehadetine sahne olduğunu hatırlatarak, "Günümüzdeki İslami hareketler onlardan ilham alarak mücadelelerine devam etmektedirler. Rabbim cümle şehitlerin şehadetlerini kabul etsin bizleri de onların yolundan gidenlerden eylesin," dedi.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

3917 Ak Partili Büyük Kongre için kara trenle Ankara'ya hareket etti
3917 Ak Partili Büyük Kongre için kara trenle Ankara'ya hareket etti
Kardan küpler heykele dönüşüyor
Kardan küpler heykele dönüşüyor
Tehlikeli hareket yapan aracın sürücüsüne 4 bin 334 lira ceza
Tehlikeli hareket yapan aracın sürücüsüne 4 bin 334 lira ceza
Sahte deterjan ve parfüm üreten iki kişi yakalandı
Sahte deterjan ve parfüm üreten iki kişi yakalandı
CHP'li Çalıksoy, 'Faizlerin yüksekliği ve alım gücünün olmayışı üreticiyi umutsuzlaştırıyor'
CHP’li Çalıksoy, “Faizlerin yüksekliği ve alım gücünün olmayışı üreticiyi umutsuzlaştırıyor”
Dünya şokta! İsrailli rehine Hamas üyesini alnından öptü
Dünya şokta! İsrailli rehine Hamas üyesini alnından öptü
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!