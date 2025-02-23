Kayserispor bugün Göztepe'yi ağırlayacak
Kayserispor, Süper Ligin 25'inci haftasında bugün Göztepe'yi konuk edecek.
Süper Lig’de çıktığı son 3 maçtan 5 puanla ayrılan Kayserispor bugün renktaşı Göztepe ile karşılaşacak. Cihan Aydın’ın yöneteceği müsabaka saat 13.30’da başlayacak. Kayserispor’da cezası bulunan Ramazan Civelek bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Arif, Jeanvier, Mehmet Eray ve Uzodimma’nın ise bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Kayserispor’un maça Bilal, Hasan Ali, Kolovetsios, Attamah, Gökhan, Kartal, Ali Karimi, Mane, Bourabia, Cardoso ve Nazon 11’iyle çıkması bekleniyor.