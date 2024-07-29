Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç Kayseri'ye geldi

Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, seçimden bu taraf yapmış oldukları genel faaliyetlerden bahsederek, en son takipçisi oldukları 'soykırım suçlusu Türk vatandaşları'nın yargılanma yolunu açan yasal düzenlemenin detaylarını anlattı. Bu kanunun takipçisi olduklarını belirten Dinç, bu konuda tüm sivil toplum kuruluşlarına milletvekilleri üzerinde baskı oluşturmak anlamında büyük iş düştüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Karabağ'a nasıl girdiysek, İsrail'e de öyle gireriz' çıkışını olumlu ve umutlu bulduklarını belirten Milletvekili Dinç, Kudüs davasının önemine ve bu çıkışın ümmet açısından ne anlama geldiğine değindi.

Mersin Milletvekili Faruk Dinç'in Hüdapar il teşkilatı'ndaki toplantısına Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Derneği Başkanı Ahmet Taş ve Kayseri Kızılay Başkanı Cafer Beydilli'nin yanı sıra bir kısım sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.